La lotta delle sale contro allarmismi e uscite rimandate (Di martedì 6 ottobre 2020) In un comunicato di ieri, l’Anec – Associazione nazionale esercenti cinematografici – ha invitato i media a contenere gli allarmismi sulle sale, spesso «dipinte» come pericolosi luoghi di contagio. Come sappiamo – almeno chi ci è tornato – dalla riapertura, lo scorso 15 giugno, il protocollo di sicurezza viene applicato con scrupolo – lo stesso vale per i teatri, altri luoghi demonizzati. Eppure le sale sono in pericolo, lo dicono i risultati degli incassi nelle ultime settimane, quelle di ripresa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 ottobre 2020) In un comunicato di ieri, l’Anec – Associazione nazionale esercenti cinematografici – ha invitato i media a contenere glisulle, spesso «dipinte» come pericolosi luoghi di contagio. Come sappiamo – almeno chi ci è tornato – dalla riapertura, lo scorso 15 giugno, il protocollo di sicurezza viene applicato con scrupolo – lo stesso vale per i teatri, altri luoghi demonizzati. Eppure lesono in pericolo, lo dicono i risultati degli incassi nelle ultime settimane, quelle di ripresa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

guerini_lorenzo : L’impegno nella lotta al terrorismo resta immutato. Ed è decisivo il contributo delle Forze Peshmerga del… - guerini_lorenzo : Atterrato in #Kuwait per salutare a nome di tutti gli italiani i nostri militari alla base aerea Al Salem. Fondamen… - riccardo_durso : RT @Valori_it: Tre analisi internazionali concordano: economicamente disastroso anteporre la crescita alla lotta al surriscaldamento global… - contemaurizio : RT @arpaveneto: #aria #Pm10 #Arpav Sono scattate il 1° ottobre nel bacino padano le limitazioni alla circolazione previste per la lotta all… - MichelaRoi : RT @giodiamanti: “Scegli tu il campo di battaglia”. Il terreno su cui Trump è più forte è, ancora oggi, l’economia. Il terreno su cui è p… -

Ultime Notizie dalla rete : lotta delle “La lotta delle donne negli anni Settanta è una voce di libertà” La Stampa La memoria declinata al presente contro razzismo e nuovi fascismi

«La capacità di progettare un mondo migliore partendo da una situazione tragica è una cosa che possiamo imparare dalla lotta partigiana», disse nella ... idoli del “mercato” e complici indirette delle ...

Ballottaggio Comunali, finisce pari la sfida tra i due poli

Finisce in pareggio, tra centrosinistra e centrodestra, il secondo turno delle elezioni comunali in provincia di Roma. I cinque ballottaggi vedono infatti due successi targati Pd (Genzano e Zagarolo).

«La capacità di progettare un mondo migliore partendo da una situazione tragica è una cosa che possiamo imparare dalla lotta partigiana», disse nella ... idoli del “mercato” e complici indirette delle ...Finisce in pareggio, tra centrosinistra e centrodestra, il secondo turno delle elezioni comunali in provincia di Roma. I cinque ballottaggi vedono infatti due successi targati Pd (Genzano e Zagarolo).