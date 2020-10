La Lega scarica Angela Maraventano (Di lunedì 5 ottobre 2020) La controversa frase pronunciata dal palco di Catania in attesa dell’avvio del processo a Salvini potrebbe portare alle dimissioni Angela Maraventano. A chiedere il passo di lato all’ex senatrice del Carroccio è la stessa Lega in Sicilia che non ha apprezzato quelle parole sulla mafia, parlando del tema dei migranti. Ora la pasionaria leghista rischia di dover lasciare – su spinta del suo partito – il suo ruolo all’interno del Carroccio. LEGGI ANCHE > La leghista Maraventano e la frase (decontestualizzata) sulla «mafia che non ha più il coraggio di prima» VIDEO «Ambiguità in politica sul tema mafia sono inaccettabili, per questo mi aspetto dimissioni spontanee dalla Lega di Angela ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) La controversa frase pronunciata dal palco di Catania in attesa dell’avvio del processo a Salvini potrebbe portare alle dimissioni. A chiedere il passo di lato all’ex senatrice del Carroccio è la stessain Sicilia che non ha apprezzato quelle parole sulla mafia, parlando del tema dei migranti. Ora la pasionaria leghista rischia di dover lasciare – su spinta del suo partito – il suo ruolo all’interno del Carroccio. LEGGI ANCHE > La leghistae la frase (decontestualizzata) sulla «mafia che non ha più il coraggio di prima» VIDEO «Ambiguità in politica sul tema mafia sono inaccettabili, per questo mi aspetto dimissioni spontanee dalladi...

Advertising

SerieA : Rivivi gli highlights dell'ultima giornata di #SerieATIM! Scarica l'APP di Lega Serie A e resta sempre aggiornato s… - AcciaioMario : RT @GrimoldiPaolo: Per il Min. #Costa colpa dei disastri del #maltempo al Nord è dei #sindaci che non sanno spendere i soldi?! VERGOGNOSO.… - mirellaladini : RT @GrimoldiPaolo: Per il Min. #Costa colpa dei disastri del #maltempo al Nord è dei #sindaci che non sanno spendere i soldi?! VERGOGNOSO.… - hele_fr : RT @GrimoldiPaolo: Per il Min. #Costa colpa dei disastri del #maltempo al Nord è dei #sindaci che non sanno spendere i soldi?! VERGOGNOSO.… - MaxFerrari : RT @GrimoldiPaolo: Per il Min. #Costa colpa dei disastri del #maltempo al Nord è dei #sindaci che non sanno spendere i soldi?! VERGOGNOSO.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega scarica Dimissioni Angela Maraventano, la richiesta arriva dalla Lega Sicilia Giornalettismo.com Secondo Kaspersky la vera “battle royale” è contro le minacce informatiche

Kaspersky ha deciso di concentrarsi sul mondo del gaming online e mette in guardia riguardo ai sempre più comuni rischi informatici legati al gioco in rete.

Mercedes-Benz Classe A 180 d Automatic Sport del 2020 usata a Altavilla Vicentina

Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe A 180 d Automatic Sport usata del 2020 a Altavilla Vicentina, Vicenza nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Kaspersky ha deciso di concentrarsi sul mondo del gaming online e mette in guardia riguardo ai sempre più comuni rischi informatici legati al gioco in rete.Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe A 180 d Automatic Sport usata del 2020 a Altavilla Vicentina, Vicenza nella sezione Auto usate di Automoto.it ...