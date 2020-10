La Lega batte un colpo contro la tristemente famosa “egemonia culturale della sinistra” (Di lunedì 5 ottobre 2020) A Catania – durante la tre giorni (Gli italiani scelgono la libertà) organizzata dalla Lega – uno dei tavoli tematici era intitolato “Dall’egemonia culturale alla libertà della cultura”. L’argomento – diciamocelo – sa di déjà vu. Cose dette e ridette, da decenni e particolarmente da destra. Questa volta però non ci si è limitati alle solite lamentazioni sul destino cinico e baro, che vede prevalere, malgrado gli insuccessi elettorali, l’egemonia culturale di sinistra, eredità della strategia gramsciana, sviluppata dal Pci, a partire dagli Anni Cinquanta. Ora, dal fronte leghista, si è finalmente cominciato a denunciare i ritardi strategici del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) A Catania – durante la tre giorni (Gli italiani scelgono la libertà) organizzata dalla– uno dei tavoli tematici era intitolato “Dall’egemoniaalla libertàcultura”. L’argomento – diciamocelo – sa di déjà vu. Cose dette e ridette, da decenni e particolarmente da destra. Questa volta però non ci si è limitati alle solite lamentazioni sul destino cinico e baro, che vede prevalere, malgrado gli insuccessi elettorali, l’egemoniadi sinistra, ereditàstrategia gramsciana, sviluppata dal Pci, a partire dagli Anni Cinquanta. Ora, dal fronte leghista, si è finalmente cominciato a denunciare i ritardi strategici del ...

EleonoraEvi : C’è sempre chi frena, sottovaluta, sminuisce e ridicolizza chi si batte contro la #crisiclimatica. Lega, Fratelli d… - SecolodItalia1 : La Lega batte un colpo contro la tristemente famosa “egemonia culturale della sinistra” - michele80340251 : @LaDonnola @borghi_claudio Lei ha sbagliato processo. Nel processo civile i fatti negativi non vanno provati, quell… - krudesky : RT @Giusepp86728340: E la Meloni vorrebbe farsi passare come la paladina dell'integrità politica ed etica??? Dica piuttosto che in tema d… - ondivaga7 : RT @Giusepp86728340: E la Meloni vorrebbe farsi passare come la paladina dell'integrità politica ed etica??? Dica piuttosto che in tema d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega batte SONDAGGI, Pd-M5S bocciati. Meloni batte Salvini. Lega-Fdi-Forza Italia... Affaritaliani.it Pierino, il Lupo, Pulcinella, Ascanio Celestini e Tonino Battista, al Parco della Musica

Al Parco della Musica, in scena Ascanio Celestini e l'Ensemble diretto da Tonino Battista, per dare corpo alle opere di Prokof'ev e Stravinskij ...

Calcio batte Asl 3 a 0 a tavolino: c’è un cluster. Chi se ne frega!!! E stile Juve

Calcio batte Asl 3 a zero a tavolino. E’questa la sentenza non tanto del giudice sportivo su Juventus-Napoli non giocata. Calcio e Asl. Questa è la sentenza, il risultato che il calcio assegna a se st ...

Al Parco della Musica, in scena Ascanio Celestini e l'Ensemble diretto da Tonino Battista, per dare corpo alle opere di Prokof'ev e Stravinskij ...Calcio batte Asl 3 a zero a tavolino. E’questa la sentenza non tanto del giudice sportivo su Juventus-Napoli non giocata. Calcio e Asl. Questa è la sentenza, il risultato che il calcio assegna a se st ...