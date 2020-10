La Juve Stabia si rinforza anche in avanti: l’attaccante arriva dalla Salernitana (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, con l’Unione Sportiva Salernitana 1919 dell’attaccante Iacopo Cernigoi, classe ’95. Il calciatore, nativo di Mantova, è cresciuto calcisticamente tra Mantova e Milan. Ha vestito anche le maglie di Pro Sesto, Vicenza, Pisa, Paganese, Rieti, Sambenedettese e Salernitana. Queste le prime dichiarazioni: “Contento di essere arrivato in una piazza così gloriosa. Spero di fare bene e rendere orgogliosi i tifosi. Mi metto a disposizione del mister e dei compagni per raggiungere i nostri obiettivi”. Iacopo Cernigoi si è già ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – La S.S.comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, con l’Unione Sportiva1919 dell’attaccante Iacopo Cernigoi, classe ’95. Il calciatore, nativo di Mantova, è cresciuto calcisticamente tra Mantova e Milan. Ha vestitole maglie di Pro Sesto, Vicenza, Pisa, Paganese, Rieti, Sambenedettese e. Queste le prime dichiarazioni: “Contento di essereto in una piazza così gloriosa. Spero di fare bene e rendere orgogliosi i tifosi. Mi metto a disposizione del mister e dei compagni per raggiungere i nostri obiettivi”. Iacopo Cernigoi si è già ...

