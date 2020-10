La gaffe di Mara Venier con Rocco Hunt: le sfugge un dettaglio fondamentale e fa una figuraccia (Di lunedì 5 ottobre 2020) La gaffe di Mara Venier con Rocco Hunt a Domenica In coinvolge anche Ana Mena e la vita privata del cantante napoletano. Ospite di Domenica In per la presentazione di A Un Passo Dalla Luna, con Ana Mena, Rocco Hunt è stato protagonista involontario dell’ennesima gaffe di Mara Venier in diretta su Rai1. La “zia” Mara non ha potuto fare a meno di notare la sintonia tra Rocco Hunt e Ana Mena che tuttavia sono semplicemente colleghi, artefici di un featuring che ha dominato le classifiche la scorsa estate. Solo ed esclusivamente per motivi lavorativi, Rocco Hunt e Ana Mena si sono trovati a trascorrere ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ladicona Domenica In coinvolge anche Ana Mena e la vita privata del cantante napoletano. Ospite di Domenica In per la presentazione di A Un Passo Dalla Luna, con Ana Mena,è stato protagonista involontario dell’ennesimadiin diretta su Rai1. La “zia”non ha potuto fare a meno di notare la sintonia trae Ana Mena che tuttavia sono semplicemente colleghi, artefici di un featuring che ha dominato le classifiche la scorsa estate. Solo ed esclusivamente per motivi lavorativi,e Ana Mena si sono trovati a trascorrere ...

