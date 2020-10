La figlia di Kylie Jenner va all’asilo con la zaino da 12mila dollari (Di lunedì 5 ottobre 2020) Kylie Jenner è ricca, molto ricca. La 23enne del clan Kardashian ha un patrimonio stimato di circa un miliardo di dollari. Il grosso dei guadagni proviene dalla sua linea di bellezza, Kylie Cosmetics. Recentemente Forbes ha deciso di avviare un’indagine sulle sue fortune, sostenendo che l’imprenditrice avrebbe gonfiato i conti delle sue società. Milione in più, milione in meno, la Jenner ha comunque a disposizione tantissimi soldi. Una casa da sogno a Los Angeles, una collezione di macchine customizzate dal valore esagerato, una valanga di gioielli e un guardaroba da capogiro. Kylie Jenner non sa più dove mettere i dollari. Chi non ricorda poi la collezione di borse Hermès di Kylie? ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 5 ottobre 2020)è ricca, molto ricca. La 23enne del clan Kardashian ha un patrimonio stimato di circa un miliardo di. Il grosso dei guadagni proviene dalla sua linea di bellezza,Cosmetics. Recentemente Forbes ha deciso di avviare un’indagine sulle sue fortune, sostenendo che l’imprenditrice avrebbe gonfiato i conti delle sue società. Milione in più, milione in meno, laha comunque a disposizione tantissimi soldi. Una casa da sogno a Los Angeles, una collezione di macchine customizzate dal valore esagerato, una valanga di gioielli e un guardaroba da capogiro.non sa più dove mettere i. Chi non ricorda poi la collezione di borse Hermès di? ...

