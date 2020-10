La contessa De Blanck a rischio squalifica per frasi omofobe: lei si giustifica così (Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche Patrizia De Blanck rischia la squalifica al Grande Fratello Vip 5? La contessa, nella puntata di stasera del GF potrebbe ricevere un duro provvedimento a causa di un frase omofoba pronunciata nelle ultime ore. Lo scivolone della De Blanck Dopo la squalifica di Denis Dosio per aver bestemmiato e quella di Fausto Leali per aver pronunciato alcune parole razziste, ora potrebbe essere Patrizia De Blanck a rischiare di uscire dalla casa. Ad un certo punto, durante la colazione, la contessa De Blanck si sarebbe lasciata andare a delle frasi che subito hanno scatenato l’indignazione di Tommaso Zorzi. Mentre stava facendo colazione con Enoch Barwuah e Pierpaolo Pretelli, la contessa ha detto: “Stamattina ho la ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche Patrizia Derischia laal Grande Fratello Vip 5? La, nella puntata di stasera del GF potrebbe ricevere un duro provvedimento a causa di un frase omofoba pronunciata nelle ultime ore. Lo scivolone della DeDopo ladi Denis Dosio per aver bestemmiato e quella di Fausto Leali per aver pronunciato alcune parole razziste, ora potrebbe essere Patrizia Dea rischiare di uscire dalla casa. Ad un certo punto, durante la colazione, laDesi sarebbe lasciata andare a delleche subito hanno scatenato l’indignazione di Tommaso Zorzi. Mentre stava facendo colazione con Enoch Barwuah e Pierpaolo Pretelli, laha detto: “Stamattina ho la ...

