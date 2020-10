La Cina ha mentito sul Covid? Ora gli Stati vorrebbero essere risarciti da Pechino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una domanda semplice, che sorge quasi spontanea: se nel mondo a causa del Covid-19 si sono persi 17 mila miliardi, la Cina deve pagare per le sue responsabilità legate ai dati nascosti e alla possibilità di aver creato un disastro sanitario? A provare a dare una risposta, e ad analizzare i numeri, ci hanno pensato Milena Gabanelli e Danilo Taino nella loro DataRoom del Corriere della Sera. Ecco cosa scrivono: “Dopo quasi otto mesi di pandemia si contano i danni: oltre un milione di morti e una recessione globale. Ad agosto il World Economie Forum stimava fra gli 8 e 15 mila miliardi di dollari, che a fine anno diventeranno 17,3, secondo la Australian National University. Nei 37 Paesi dell’Ocse la disoccupazione è passata dal 5,3% del 2019, al 9,7%. Nel secondo trimestre il commercio globale è sceso del ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una domanda semplice, che sorge quasi spontanea: se nel mondo a causa del-19 si sono persi 17 mila miliardi, ladeve pagare per le sue responsabilità legate ai dati nascosti e alla possibilità di aver creato un disastro sanitario? A provare a dare una risposta, e ad analizzare i numeri, ci hanno pensato Milena Gabanelli e Danilo Taino nella loro DataRoom del Corriere della Sera. Ecco cosa scrivono: “Dopo quasi otto mesi di pandemia si contano i danni: oltre un milione di morti e una recessione globale. Ad agosto il World Economie Forum stimava fra gli 8 e 15 mila miliardi di dollari, che a fine anno diventeranno 17,3, secondo la Australian National University. Nei 37 Paesi dell’Ocse la disoccupazione è passata dal 5,3% del 2019, al 9,7%. Nel secondo trimestre il commercio globale è sceso del ...

