La Ceccardi perde anche nella sua città | a Cascina vince il Centrosinistra

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Doveva essere la spallata definitiva al Governo, la cavalcata per espugnare le Regioni d’Italia storicamente rosse, è stata una marcia che di trionfale ha ben poco. L’ultimo simbolo di una delusione che molti nel Carroccio, fanno fatica a non far trasparire, è la sconfitta di Susanna, la donna che doveva incrinare il predominio delin Toscana, nel comune da cui era partita la sua avventura politica. LEGGI: Susannabocciata‘sua’, comune di oltre 45mila anime in provincia di Pisa, infatti, la destra è la Lega, non solo non hanno sfondato, ma pagano pesantemente dazio alle forze diche si affermano con il 59,02% dei voti ...