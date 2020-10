La Borsa di New York si infiamma su pachetto stimoli eTrump (Di lunedì 5 ottobre 2020) (TeleBorsa) – Ottimo avvio di seduta positiva per Wall Street, che avvia gli scambi in deciso rialzo, scommettendo sull’uscita di Trump dall’ospedale oggi stesso e sull’approvazione da parte del Congresso del sospirato pacchetto aggiuntivo di stimoli all’economia. Il Dow Jones registra un guadagno dello 0,96% e l’S&P-500 avvia la giornata in aumento dello 0,87%. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,91%); come pure, sale l’S&P 100 (+0,83%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+1,90%), materiali (+1,58%) e beni industriali (+1,20%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Travelers Company (+2,06%), Caterpillar (+1,93%), Walgreens Boots Alliance (+1,90%) e Exxon Mobil (+1,79%). Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Regeneron Pharmaceuticals (+6,23%), Bed Bath ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Tele) – Ottimo avvio di seduta positiva per Wall Street, che avvia gli scambi in deciso rialzo, scommettendo sull’uscita di Trump dall’ospedale oggi stesso e sull’approvazione da parte del Congresso del sospirato pacchetto aggiuntivo diall’economia. Il Dow Jones registra un guadagno dello 0,96% e l’S&P-500 avvia la giornata in aumento dello 0,87%. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,91%); come pure, sale l’S&P 100 (+0,83%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+1,90%), materiali (+1,58%) e beni industriali (+1,20%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Travelers Company (+2,06%), Caterpillar (+1,93%), Walgreens Boots Alliance (+1,90%) e Exxon Mobil (+1,79%). Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Regeneron Pharmaceuticals (+6,23%), Bed Bath ...

(ANSA) – NEW YORK, 05 OTT – Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,76% a 27.894,42 punti, il Nasdaq avanza dello 0,86% a 11.172,79 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso ...

