Kirghizistan: sono almeno 120 i feriti in scontri a Bishkek (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - Bishkek, 06 OTT - almeno 120 persone sono state ricoverate a Bishkek, capitale del Kirghizistan, dopo gli scontri tra la polizia e i manifestanti che hanno contestato i risultati delle ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, -, 06 OTT -120 personestate ricoverate a, capitale del, dopo glitra la polizia e i manifestanti che hanno contestato i risultati delle ...

moles_sabrina : RT @LorenzoLamperti: Ieri si sono svolte le elezioni legislative in #Kirghizistan ????. Solo 4 dei 16 partiti al via hanno superato la soglia… - CorriereQ : Kirghizistan: sono almeno 120 i feriti in scontri a Bishkek - galatacla : ARASHAN, Kirghizistan Test temperatura x un elettore giunto a piedi ad esprimere il suo voto alle elezioni parlamen… - MariZar8 : @FrancoFracassi1 Ho appena ascoltato l'intervista. È Stupefacente quanto è informato. Ieri sono stati le elezioni… - LorenzoLamperti : Ieri si sono svolte le elezioni legislative in #Kirghizistan ????. Solo 4 dei 16 partiti al via hanno superato la sog… -