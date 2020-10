Karim Najat è morta a 35 anni | stroncata da un cancro al cervello | l' addio del marito

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Bimba muore di tumore seidopo la mamma, la lettera straziante del papà: 'angelo mio' 12 novembre 2018 Cure sospese per l'emergenza coronavirus, mamma di 31muore diall'...

Italia_Notizie : Morta Karim Najat, l’ex modella stroncata a 35 anni da un tumore al cervello. L’addio del marito: “Una mamma strepi… - clikservernet : Morta Karim Najat, l’ex modella stroncata a 35 anni da un tumore al cervello. L’addio del marito: “Una mamma strepi… - Noovyis : (Morta Karim Najat, l’ex modella stroncata a 35 anni da un tumore al cervello. L’addio del marito: “Una mamma strep… -

Ultime Notizie dalla rete : Karim Najat

Il Fatto Quotidiano

“Najat purtroppo non ce l’ha fatta. Ha lottato fino all’ultimo, con ogni sua forza, contro un male che purtroppo le aveva tolto tutto e che questa mattina (domenica, ndr) l’ha portata via”. Con queste ...3' di lettura 05/10/2020 - Non ce l’ha fatta Najat Karim. La modella marocchina che ormai da molti anni Civitanova aveva adottato come una figlia è stata sconfitta dal terribile male al cervello che l ...