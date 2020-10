Juventus, risparmiati 18 milioni in ingaggi con le uscite (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella giornata di oggi la Juventus dovrebbe ufficializzare tre cessioni che le permetteranno di risparmiare in ingaggi. Per definire il passaggio in bianconero di Federico Chiesa, la Juventus ha dovuto prima chiudere tre operazioni in uscita. Nello specifico si tratta delle cessioni in prestito di Daniele Rugani al Rennes, Douglas Costa al Bayern Monaco e Mattia De Sciglio al Lione. Operazioni che, secondo Tuttpsort, hanno permesso alla Juventus di risparmiare circa 18 milioni lordi in ingaggi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella giornata di oggi ladovrebbe ufficializzare tre cessioni che le permetteranno di risparmiare in. Per definire il passaggio in bianconero di Federico Chiesa, laha dovuto prima chiudere tre operazioni in uscita. Nello specifico si tratta delle cessioni in prestito di Daniele Rugani al Rennes, Douglas Costa al Bayern Monaco e Mattia De Sciglio al Lione. Operazioni che, secondo Tuttpsort, hanno permesso alladi risparmiare circa 18lordi in. Leggi su Calcionews24.com

Glongari : #DouglasCosta #Bayern ci siamo: prestito in arrivo e soldi risparmiati per arrivare a #Chiesa da parte della #Juventus @tvdellosport - Moixus1970 : RT @EnricoTurcato: La Juventus negli ultimi due giorni ha mandato in prestito #Rugani (Rennes) #DouglasCosta (Bayern) #DeSciglio (Lione)… - gmlavolpe : RT @EnricoTurcato: La Juventus negli ultimi due giorni ha mandato in prestito #Rugani (Rennes) #DouglasCosta (Bayern) #DeSciglio (Lione)… - Romanito_21 : RT @Glongari: #DouglasCosta #Bayern ci siamo: prestito in arrivo e soldi risparmiati per arrivare a #Chiesa da parte della #Juventus @tvdel… - DaniloBatresi : RT @Glongari: #DouglasCosta #Bayern ci siamo: prestito in arrivo e soldi risparmiati per arrivare a #Chiesa da parte della #Juventus @tvdel… -