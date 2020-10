Juventus, proposto Emerson Palmieri dal Chelsea: la situazione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Chelsea ha offerto Emerson Palmieri alla Juventus ma la proposta è stata declinata dai bianconeri: la situazione. Emerson Palmieri è stato offerto alla Juventus dal Chelsea ma i bianconeri al momento non sono inclini ad acquistare l’esterno della Nazionale. Come riferisce Gianluca Di Marzio, a bloccare l’operazione sul nascere è il sempre più imminente arrivo in bianconero di Federico Chiesa dalla Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilha offertoallama la proposta è stata declinata dai bianconeri: laè stato offerto alladalma i bianconeri al momento non sono inclini ad acquistare l’esterno della Nazionale. Come riferisce Gianluca Di Marzio, a bloccare l’operazione sul nascere è il sempre più imminente arrivo in bianconero di Federico Chiesa dalla Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Juventus proposto Calciomercato Juventus, colpo Chiesa: proposto il nuovo scambio TuttoJuve24.it Chiesa alla Juventus, ma prima rinnova con la Fiorentina: le news di calciomercato

andando a guadagnare la stessa cifra proposta dalla Juventus. Nelle ultime ore sono stati fatti passi in avanti per arrivare all’intesa definitiva, anche se molto probabilmente sarà necessario ...

Mercato bianconero: non solo Pussetto, l’Udinese vuole Makengo

L’argentino arriverà dal Watford, ma Gino Pozzo vuole puntellare ancora la mediana con il “volante” del Nizza UDINE. Si annuncia un finale con il botto per il mercato dell’Udinese, contraddistinto non ...

