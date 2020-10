Juventus-Napoli, terminato l’incontro tra Spadafora e Gravina (Di lunedì 5 ottobre 2020) È terminato l’incontro tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. I due si sono espressi così: “Sono convinto che ad oggi il protocollo in vigore sia giusto da mantenere e va rispettato da tutti col massimo rigore – ha detto Spadafora -. Questo l’appello che mi sento di fare a tutti quanti. Il protocollo è chiaro, e va applicato da tutti rigorosamente. Anche nel verbale del Cts è ben chiarito che l’autorità sanitaria locale possa intervenire su casi particolari se ci fossero esigenze particolari e gravi a livello territoriale. Quando lo fa, l’importante è che ci sia una motivazione legata a delle esigenze che possono variare”. Sulla stessa linea di Spadafora, anche ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Èl’incontro tra il presidente della Figc, Gabriele, e il ministro dello Sport, Vincenzo. I due si sono espressi così: “Sono convinto che ad oggi il protocollo in vigore sia giusto da mantenere e va rispettato da tutti col massimo rigore – ha detto-. Questo l’appello che mi sento di fare a tutti quanti. Il protocollo è chiaro, e va applicato da tutti rigorosamente. Anche nel verbale del Cts è ben chiarito che l’autorità sanitaria locale possa intervenire su casi particolari se ci fossero esigenze particolari e gravi a livello territoriale. Quando lo fa, l’importante è che ci sia una motivazione legata a delle esigenze che possono variare”. Sulla stessa linea di, anche ...

