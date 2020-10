Juventus Napoli, Spadafora: “Il protocollo va rispettato da tutti. L’ASL…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Juventus Napoli – In queste ore il tema caldo è Juve Napoli. Inevitabilmente. Il big match della terza giornata del campionato di Serie A che non si è disputato a causa della mancata partenza dei partenopei fermati dall’Asl della Regione Campania. I bianconeri si sono presentati allo Stadium senza trovare neanche l’ombra di un avversario, e quindi si sta ragionando sulla possibilità eventuale di attribuire la vittoria a tavolinoi. Di questo, e di tanto altro, ha parlato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora intervistato dopo l’incontro tenuto in FIGC con il presidente Gravina. Juventus Napoli, le parole Spadafora Ecco degli estratti importanti della dichiarazione di ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 ottobre 2020)– In queste ore il tema caldo è Juve. Inevitabilmente. Il big match della terza giornata del campionato di Serie A che non si è disputato a causa della mancata partenza dei partenopei fermati dall’Asl della Regione Campania. I bianconeri si sono presentati allo Stadium senza trovare neanche l’ombra di un avversario, e quindi si sta ragionando sulla possibilità eventuale di attribuire la vittoria a tavolinoi. Di questo, e di tanto altro, ha parlato il ministro dello Sport Vincenzointervistato dopo l’incontro tenuto in FIGC con il presidente Gravina., le paroleEcco degli estratti importanti della dichiarazione di ...

