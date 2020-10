Juventus-Napoli, Sorrentino ironizza e cita il ‘suo’ Cardinale Voiello: “Azzurri mai in partita” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche il regista premio Oscar Paolo Sorrentino interviene sulla vicenda Juventus-Napoli, match non disputato della terza giornata di Serie A. E lo fa parlando a nome del personaggio della sua serie ‘The Young Pope’, il tifosissimo partenopeo Cardinal Voiello, per ironizzare sull’eventuale vittoria per 3-0 a tavolino della Juventus senza giocare la partita. “Cardinal Voiello: ‘La Juve ha giovato un bel calcio, pulito. Il Napoli non è mai entrato in partita“, scrive Sorrentino sui social. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche il regista premio Oscar Paolointerviene sulla vicenda, match non disputato della terza giornata di Serie A. E lo fa parlando a nome del personaggio della sua serie ‘The Young Pope’, il tifosissimo partenopeo Cardinal, perre sull’eventuale vittoria per 3-0 a tavolino dellasenza giocare la partita. “Cardinal: ‘La Juve ha giovato un bel calcio, pulito. Ilnon è mai entrato in partita“, scrivesui social.

