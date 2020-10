Juventus-Napoli, si va verso il 3-0 a tavolino ma è bufera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Allo “Stadium” è andata in scena la “partita fantasma” Juventus-Napoli: 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per gli azzurri: è solo il primo atto di una lunga battaglia legale C’era una volta lo “shadow football”, il “calcio ombra”, o, meglio, la “partita ombra“, una metodologia d’allenamento utilizzata, tra gli altri, dall’ex tecnico, tra … L'articolo Juventus-Napoli, si va verso il 3-0 a tavolino ma è bufera Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Allo “Stadium” è andata in scena la “partita fantasma”: 3-0 ae un punto di penalizzazione per gli azzurri: è solo il primo atto di una lunga battaglia legale C’era una volta lo “shadow football”, il “calcio ombra”, o, meglio, la “partita ombra“, una metodologia d’allenamento utilizzata, tra gli altri, dall’ex tecnico, tra … L'articolo, si vail 3-0 ama èCuriosauro.

SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - marcelloharan : RT @CalcioFinanza: Non solo uno scontro sul protocollo sanitario: gli interessi economici in gioco dietro il caso della partita non disputa… - Mediagol : #Video #Juventus-#Napoli, parla Gravina: 'Niente scuse, chi sbaglia deve pagare' -