Juventus-Napoli, si muove Spadafora. Incontro con Gravina (Di lunedì 5 ottobre 2020) Spadafora incontra Gravina Vincenzo Spadafora Ministro dello Sport, ha annunciato il suo imminente Incontro con Gravina dopo quanto accaduto ieri. Nella giornata di oggi, a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - Luissss97 : Voti mercato: Juventus 6,5 Atalanta 6,5 Napoli 6.5 Inter 6,5 Roma 5.5 Milan 5.5 Lazio 3 - francobus100 : Juventus-Napoli, niente 3-0 a tavolino: il giudice chiede supplemento d'indagine -