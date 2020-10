Juventus-Napoli, rinviata la decisione del giudice sportivo: la situazione (Di lunedì 5 ottobre 2020) La partita non partita tra Juventus e Napoli che si sarebbe dovuta tenere ieri sera all’Allianz Stadium ha scatenato un mare di polemiche. Polemiche inevitabili, in quanto trattasi di una serie di decisioni che se prese in un senso o nell’altro non avrebbe fatto altro che agitare ulteriormente le acque. Il Napoli non si è presentato a Torino, rispettando formalmente la decisione presa dall’ASL. Un caso ancora da chiarire del tutto, per capire chi aveva la competenza di decidere come comportarsi in una situazione di quel genere. Intanto, la punto di vista sportivo, la Juventus potrebbe ottenere la vittoria a tavolino cosa che sicuramente potrebbe suscitare una dura presa di posizione da parte dei partenopei che quasi certamente presenterebbero ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) La partita non partita trache si sarebbe dovuta tenere ieri sera all’Allianz Stadium ha scatenato un mare di polemiche. Polemiche inevitabili, in quanto trattasi di una serie di decisioni che se prese in un senso o nell’altro non avrebbe fatto altro che agitare ulteriormente le acque. Ilnon si è presentato a Torino, rispettando formalmente lapresa dall’ASL. Un caso ancora da chiarire del tutto, per capire chi aveva la competenza di decidere come comportarsi in unadi quel genere. Intanto, la punto di vista, lapotrebbe ottenere la vittoria a tavolino cosa che sicuramente potrebbe suscitare una dura presa di posizione da parte dei partenopei che quasi certamente presenterebbero ...

