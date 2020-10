Juventus-Napoli, Repubblica: “Giudice sportivo rinvia il verdetto almeno a mercoledì” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una partita all’interno di una non partita. Juventus-Napoli, annullata per via del forfait dei partenopei bloccati dalla Asl territoriale, è destinata a far discutere per i prossimi giorni e per le prossime settimane. Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, secondo quanto rivelato da Repubblica.it, prenderà tempo per analizzare con calma la situazione e di conseguenza il verdetto sulla sconfitta a tavolino per il club di De Laurentiis con punto di penalizzazione può slittare almeno a mercoledì (di solito delibera il martedì). Ma non è tutto perché starebbe prendendo corpo l’ipotesi che il Giudice possa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chinè. La ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una partita all’interno di una non partita., annullata per via del forfait dei partenopei bloccati dalla Asl territoriale, è destinata a far discutere per i prossimi giorni e per le prossime settimane. Il Giudice, Gerardo Mastrandrea, secondo quanto rivelato da.it, prenderà tempo per analizzare con calma la situazione e di conseguenza ilsulla sconfitta a tavolino per il club di De Laurentiis con punto di penalizzazione può slittarea mercoledì (di solito delibera il martedì). Ma non è tutto perché starebbe prendendo corpo l’ipotesi che il Giudice possa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura federale della Figc guidata da Giuseppe Chinè. La ...

