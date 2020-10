Juventus-Napoli, Procura federale ha aperto inchiesta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Passo avanti della vicenda della mancata disputa di Juventus-Napoli. In attesa del provvedimento del Giudice sportivo previsto per la giornata di domani, si è appreso che la Procura della Federcalcio ha aperto un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protocolli sanitari validati dal Cts subito dopo la notizia della prima positività di un calciatore azzurro, e nelle ultime ore il capo dell'ufficio, Giuseppe Chinè, ha chiesto copia della corrispondenza tra la Asl, la Regione ed il club. Si indaga sull'ipotesi di violazione del protocollo sanitario del Napoli, con i fatti della scorsa settimana finiti sotto la lente di ingrandimento. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020) Passo avanti della vicenda della mancata disputa di. In attesa del provvedimento del Giudice sportivo previsto per la giornata di domani, si è appreso che ladella Federcalcio haun'sulla corretta applicazione da parte deldei protocolli sanitari validati dal Cts subito dopo la notizia della prima positività di un calciatore azzurro, e nelle ultime ore il capo dell'ufficio, Giuseppe Chinè, ha chiesto copia della corrispondenza tra la Asl, la Regione ed il club. Si indaga sull'ipotesi di violazione del protocollo sanitario del, con i fatti della scorsa settimana finiti sotto la lente di ingrandimento. ITA Sport Press.

Advertising

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - 1926Azzurro : @armigno @LoryMice @adceu_kinda_fan No. La juventus ha adottato l'isolamento dopo 2 positivi nello staff. Purtroppo… - michiamoBi : RT @jovinco82: L’Italia è fantastica. Siamo passati dal voler radiare la Juventus per un esame di un tesserato dell’Atletico Madrid al vole… -