Juventus-Napoli, ora che succede? I possibili scenari (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Napoli perderà a tavolino per non essersi presentato in campo contro la Juventus, poi comincerà una battaglia legale. Il Napoli verrà punito con una sconfitta a tavolino per 3-0 e con un punto di penalizzazione per non essersi presentato in campo contro la Juventus. È lo scenario ricostruito da Gazzetta dello Sport ribadendo il concetto per cui la Lega Calcio ritiene che non ci siano stati i presupposti legittimi per il il rinvio della partita: meno di 13 giocatori disponibili oppure almeno 10 casi in una settimana. La decisione del Giudice Sportivo è attesa per domani, inoltre verrà aperta un'inchiesta da parte della Procura Federale mentre il Napoli ricorrerà in appello per cancellare la sconfitta a tavolino.

