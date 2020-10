Juventus-Napoli, Nino D’Angelo: “E’ morta la passione per il calcio” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sportivamente, lo dico chiaro: ieri sera con l’episodio della partita Juventus Napoli è morta la passione per il calcio”. Tutta l’amarezza di Nino D’Angelo ai microfoni dell’Adnkronos a seguito di ciò che è occorso ieri tra le due compagini. Il tifoso partenopeo ha affermato come gli interessi sul campo non debbano oscurare il discorso sulla salute: “Prima viene la salute, poi il calcio. Il calcio non può comandare sempre. E lo dice un tifoso, uno che il calcio lo ama. Il calcio ha troppo potere, è diventato solo un business, mentre è passione, è questa la cosa più bella, di questo sport. Ma se tutti fanno i furbi…”. Non sono mancate tuttavia staffilate nei confronti della ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sportivamente, lo dico chiaro: ieri sera con l’episodio della partitalaper il calcio”. Tutta l’amarezza diD’Angelo ai microfoni dell’Adnkronos a seguito di ciò che è occorso ieri tra le due compagini. Il tifoso partenopeo ha affermato come gli interessi sul campo non debbano oscurare il discorso sulla salute: “Prima viene la salute, poi il calcio. Il calcio non può comandare sempre. E lo dice un tifoso, uno che il calcio lo ama. Il calcio ha troppo potere, è diventato solo un business, mentre è, è questa la cosa più bella, di questo sport. Ma se tutti fanno i furbi…”. Non sono mancate tuttavia staffilate nei confronti della ...

La partita fantasma di domenica sera tra Juventus e Napoli, con i bianconeri ad attendere gli avversari bloccati in Campania dall'Asl, è stato l'ultimo passaggio di una matassa difficile da sbrogliare ...

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, figurava nella formazione titolare di Andrea Pirlo nel match contro il Napoli. La gara non si è giocata per l'assenza degli azzurri. La Juventus, come è noto, ...

