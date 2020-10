Juventus-Napoli, Marani: “I club smettano di farsi la guerra e decidano insieme” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Matteo Marani a Sky ha commentato la decisione della Lega di non rimandare la sfida tra Juventus e Napoli. Una decisione che, a suo parere, non può non avere conseguenze: “Adesso tutto viene rimesso nelle mani del giudice sportivo, dopo di che è chiaro che il Napoli farà richiesta e non so se solo dal punto di vista sportivo e se potrà esporsi anche dal punto di vista civile. Ma quello che è sicuro è che questa vicenda non può non avere conseguenze. Io penso che il buon senso sarebbe la soluzione migliore. Mi auguro che i club smettano di farsi la guerra e comincino a decidere insieme, altrimenti se si comincia così penso che il campionato non andrà lontano”. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Matteoa Sky ha commentato la decisione della Lega di non rimandare la sfida tra. Una decisione che, a suo parere, non può non avere conseguenze: “Adesso tutto viene rimesso nelle mani del giudice sportivo, dopo di che è chiaro che ilfarà richiesta e non so se solo dal punto di vista sportivo e se potrà esporsi anche dal punto di vista civile. Ma quello che è sicuro è che questa vicenda non può non avere conseguenze. Io penso che il buon senso sarebbe la soluzione migliore. Mi auguro che idilae comincino a decidere insieme, altrimenti se si comincia così penso che il campionato non andrà lontano”.

