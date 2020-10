Juventus-Napoli, Lo Monaco: “Alla fine verrà recuperata, bianconeri hanno fatto pressione su Lega” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continuano le polemiche intorno a Juventus-Napoli, che ieri sera è stata annullata dopo che i partenopei non sono partiti per Torino. A tornare sull’argomento è stato anche Pietro Lo Monaco, consigliere Figc: “Potevamo risparmiarci una settimana di polemiche e una figuraccia del genere usando il buonsenso, Agnelli avrebbe dovuto accogliere l’appello di De Laurentiis per rinviare la partita – spiega – Io credo che la Lega abbia subito pressioni da parte della Juve, che a sua volta pensava che il Napoli avesse spinto l’Asl a intervenire.” In merito alle prossime decisioni, Lo Monaco non ha dubbi: “Alla fine credo che la partita verrà rinviata e si giocherà, perchè il protocollo è chiaro: la gara non ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continuano le polemiche intorno a, che ieri sera è stata annullata dopo che i partenopei non sono partiti per Torino. A tornare sull’argomento è stato anche Pietro Lo, consigliere Figc: “Potevamo risparmiarci una settimana di polemiche e una figuraccia del genere usando il buonsenso, Agnelli avrebbe dovuto accogliere l’appello di De Laurentiis per rinviare la partita – spiega – Io credo che la Lega abbia subito pressioni da parte della Juve, che a sua volta pensava che ilavesse spinto l’Asl a intervenire.” In merito alle prossime decisioni, Lonon ha dubbi: “Allacredo che la partita verrà rinviata e si giocherà, perchè il protocollo è chiaro: la gara non ...

Advertising

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - Mari0Salern0 : @simonespetia in ogni caso, caro @simonespetia, arriva puntualissima: - infoitsport : Juventus-Napoli verso il 3-0, azzurri in isolamento e Bakayoko alla firma: le flash news di CN1926 -