Juventus-Napoli, la Procura Federale apre un fascicolo. Decisione rinviata (Di lunedì 5 ottobre 2020) Juventus-Napoli è ancora in bilico. La Procura Federale ha aperto un fascicolo sulla partita che domenica sera non si è giocata all'Allianz Stadium. La Asl di Napoli, infatti, ha fermato la partenza dei giocatori partenopei verso Torino. I bianconeri, invece, si sono presentati regolarmente in campo. In seguito all'apertura del fascicolo, il giudice sportivo potrebbe rinviare la Decisione sul 3-0 a tavolino in favore della Juventus. A questo punto per capire cosa succederà bisognerà aspettare gli approfondimenti degli ispettori federali. Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020)è ancora in bilico. Laha aperto unsulla partita che domenica sera non si è giocata all'Allianz Stadium. La Asl di, infatti, ha fermato la partenza dei giocatori partenopei verso Torino. I bianconeri, invece, si sono presentati regolarmente in campo. In seguito all'apertura del, il giudice sportivo potrebbe rinviare lasul 3-0 a tavolino in favore della. A questo punto per capire cosa succederà bisognerà aspettare gli approfondimenti degli ispettori federali.

