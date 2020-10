Juventus-Napoli, il viceministro Sileri: “Sono le Asl a decidere” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Durante il programma di Giletti ‘Non è l’Arena’, è tornato a parlare il viceministro della Salute Sileri: la sua versione su Juventus-Napoli Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, è tornato a parlare durante la trasmissione di La7 “Non è l’Arena“: “È la Asl che decide, che individua il rischio ponderato dei contatti stretti e decide … L'articolo Juventus-Napoli, il viceministro Sileri: “Sono le Asl a decidere” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Durante il programma di Giletti ‘Non è l’Arena’, è tornato a parlare ildella Salute: la sua versione suIldella Salute, Pierpaolo, è tornato a parlare durante la trasmissione di La7 “Non è l’Arena“: “È la Asl che decide, che individua il rischio ponderato dei contatti stretti e decide … L'articolo, il: “Sono le Asl a decidere” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - MarioMartinell7 : Così l’attenzione mediatica sarà spostata dal vero problema (la violazione del protocollo Covid da parte del… - Filippo25629326 : 3-0 ma poteva dilagare, in campo si è vista una squadra sola: la #Juventus. #JuveNapoli #Agnelli #Napoli #ADL -