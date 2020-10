Juventus-Napoli, il legale: “3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione? Lo sport perderebbe una grande occasione” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Mi indigna che qualcuno possa pensare che l’Asl condizioni il campionato”. E’ l’attacco dell’avvocato del Napoli Mattia Grassani ai microfoni di Radio Anch’Io sport su Radio 1 Rai dopo il mancato svolgimento della partita contro la Juventus. “L’unico interesse è quello della salute e della gente, credo che quello delle Asl sia un ruolo primario che anche il ministero della salute riconosce. Non è il Napoli che ha scelto di non andare a Torino, se il Napoli fosse andato a Torino si sarebbe esposto a responsabilità penali e a rischi sanitari. Se domani il giudice sportivo decidesse di dare il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione al ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Mi indigna che qualcuno possa pensare che l’Asl condizioni il campionato”. E’ l’attacco dell’avvocato delMattia Grassani ai microfoni di Radio Anch’Iosu Radio 1 Rai dopo il mancato svolgimento della partita contro la. “L’unico interesse è quello della salute e della gente, credo che quello delle Asl sia un ruolo primario che anche il ministero della salute riconosce. Non è ilche ha scelto di non andare a Torino, se ilfosse andato a Torino si sarebbe esposto a responsabilità penali e a rischi sanitari. Se domani il giudiceivo decidesse di dare il 3-0 ae undial ...

