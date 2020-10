Juventus-Napoli, il Giudice Sportivo rinvia la decisione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non dovrebbe arrivare domani la decisione del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli. Stando a quanto riporta Repubblica, Gerardo Mastrandera prenderà tempo per analizzare con calma la situazione: il verdetto può slittare almeno a mercoledì. Ma non solo. Starebbe infatti prendendo corpo anche l’ipotesi che il Giudice possa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non dovrebbe arrivare domani ladelin merito a. Stando a quanto riporta Repubblica, Gerardo Mastrandera prenderà tempo per analizzare con calma la situazione: il verdetto può slittare almeno a mercoledì. Ma non solo. Starebbe infatti prendendo corpo anche l’ipotesi che ilpossa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

