Juventus Napoli, il Giudice Sportivo rinvia il giudizio: svelato il perchè

Juventus Napoli – Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandera prenderà tempo per analizzare con calma la situazione: il verdetto per il match di Serie A può slittare almeno fino a mercoledì, ma si sta prendendo in considerazione l'ipotesi che possa trasmettere gli atti alla Procura federale della Figc alla guida di Giuseppe Chinè. Non è mai iniziata la sfida fra i partenopei e la Juventus e non sembra aver nemmeno fine, infatti il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandera prenderà ulteriore tempo per analizzare con la dovuta calma la situazione: il verdetto potrebbe slittare a mercoledì.

Juventus Napoli, le ultimissime sul caso

Un eventuale supplemento di indagine, come riportato da la ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - BiagiRicci : RT @jovinco82: L’Italia è fantastica. Siamo passati dal voler radiare la Juventus per un esame di un tesserato dell’Atletico Madrid al vole… - ilnapolionline : Mirone: 'L’Asl ha imposto l’isolamento fiduciario, non si poteva partire' - -