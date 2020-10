Juventus-Napoli: il Giudice Sportivo potrebbe rinviare la decisione. I dettagli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea potrebbe rinviare la decisione su Juventus-Napoli: richiesto un supplemento d’indagine Secondo quanto riportato da Repubblica, e rilanciato poi da Sky Sport, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea potrebbe rinviare la decisione sulle conseguenze di Juventus-Napoli. In ballo la decisione sull’esito della gara, dopo che gli azzurri non si sono presentati allo Stadium impossibilitati a lasciare la città poichè in isolamento fiduciario. Secondo Repubblica la decisione sul rinvio o sul 3-0 a tavolino potrebbe avvenire nei prossimi giorni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) IlGerardo Mastrandrealasu: richiesto un supplemento d’indagine Secondo quanto riportato da Repubblica, e rilanciato poi da Sky Sport, ilGerardo Mastrandrealasulle conseguenze di. In ballo lasull’esito della gara, dopo che gli azzurri non si sono presentati allo Stadium impossibilitati a lasciare la città poichè in isolamento fiduciario. Secondo Repubblica lasul rinvio o sul 3-0 a tavolinoavvenire nei prossimi giorni ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - GianniIglesias : RT @LaStampa: Juventus-Napoli e Covid 19, cosa dice la legge: “La scelta dei bianconeri è corretta” - sportface2016 : #JuventusNapoli Alessandro #Florenzi dice la sua sui fatti occorsi ieri tra le due formazioni -