Juventus-Napoli, il ds del Genoa: "Noi pur di giocare abbiamo fatto tamponi di notte" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha commentato quanto accaduto a margine dell'annullamento di Juventus-Napoli. "Non posso parlare del caso di Juve-Napoli, ma sicuramente posso dirvi di Napoli-Genoa. Noi avevamo chiesto di fare i tamponi pre-partita a Napoli la mattina dopo il nostro arrivo, questa possibilità non ci è stata garantita e allora abbiamo cancellato il volo e fatto i tamponi fino a notte fonda. In seguito ai risultati è emersa la situazione di Schone, che abbiamo lasciato a casa a scopo precauzionale. Giudicate voi, noi dopo tutto questo siamo partiti per andare a giocare a Napoli."

