Juventus Napoli, il Codacons tuona: “Interventi legali in caso di vittoria a tavolino” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Juventus Napoli – La “partita” di ieri tra Juventus e Napoli, a distanza di 24 ore si porta ancora dietro polemiche che probabilmente proseguiranno per settimane. Dopo i vari interventi e le differenti correnti di pensiero, spunta un comunicato pesante del Codacons. Come riporta ilBianconero.com, il Codacons sarebbe pronto ad andare per vie legali in caso di vittoria 3-0 a tavolino per la Juventus. Di seguito il comunicato ufficiale. Juventus Napoli, il comunicato del Codacons “Pronti a interventi legali contro Lega Serie A e Figc in caso di sconfitta a tavolino del Napoli contro la ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 ottobre 2020)– La “partita” di ieri tra, a distanza di 24 ore si porta ancora dietro polemiche che probabilmente proseguiranno per settimane. Dopo i vari interventi e le differenti correnti di pensiero, spunta un comunicato pesante del. Come riporta ilBianconero.com, ilsarebbe pronto ad andare per vieindi3-0 a tavolino per la. Di seguito il comunicato ufficiale., il comunicato del“Pronti a interventicontro Lega Serie A e Figc indi sconfitta a tavolino delcontro la ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - francescosini : RT @jovinco82: L’Italia è fantastica. Siamo passati dal voler radiare la Juventus per un esame di un tesserato dell’Atletico Madrid al vole… - giuaddo99 : RT @ZZiliani: - - - - - - - - - - - ULTIMORA - - - - - - - - - - - Un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protoco… -