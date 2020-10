Juventus-Napoli, il campionato rischia di saltare: vertice d’urgenza in Lega (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si fa sempre più strada che il giudice sportivo non emetterà verdetti rapidamente in merito a Juventus-Napoli. Come riporta Repubblica l’organo federale potrebbe prorogare a mercoledì la decisione, in attesa di indagini più approfondite. Ma la situazione ha mobilitato più di qualche polemica, e fatto denotare qualche incongruenza tra vari regolamenti e protocolli. Difatti il protocollo approvato per la ripresa del campionato, è stato varato in una situazione in cui la pandemia aveva ben altri numeri. Le nuove problematiche insorte, starebbero obbligando ad un summit straordinario i vertici della Lega Calcio e il ministro Spadafora. Come scrive Sportmediaset, intorno alle ore 17 si terrà l’incontro per stabilire il come muoversi in questa situazione ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si fa sempre più strada che il giudice sportivo non emetterà verdetti rapidamente in merito a. Come riporta Repubblica l’organo federale potrebbe prorogare a mercoledì la decisione, in attesa di indagini più approfondite. Ma la situazione ha mobilitato più di qualche polemica, e fatto denotare qualche incongruenza tra vari regolamenti e protocolli. Difatti il protocollo approvato per la ripresa del, è stato varato in una situazione in cui la pandemia aveva ben altri numeri. Le nuove problematiche insorte, starebbero obbligando ad un summit straordinario i vertici dellaCalcio e il ministro Spadafora. Come scrive Sportmediaset, intorno alle ore 17 si terrà l’incontro per stabilire il come muoversi in questa situazione ...

