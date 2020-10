Juventus-Napoli, i documenti che spiegano il forfait dei partenopei (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono emersi quattro documenti che hanno indotto il Napoli a non salire a Torino per affrontare la Juventus. L’ultimo diktat è arrivato dalla Regione Campania: gli azzurri non devono partire. La partita tra Juventus e Napoli fa discutere come se si fosse giocata. Come se fosse stata decisa da episodi arbitrali controversi o da giocate … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono emersi quattroche hanno indotto ila non salire a Torino per affrontare la. L’ultimo diktat è arrivato dalla Regione Campania: gli azzurri non devono partire. La partita trafa discutere come se si fosse giocata. Come se fosse stata decisa da episodi arbitrali controversi o da giocate … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - moroni_alessio : @realvarriale Il caso s’ingrossa! - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Il pasticciaccio brutto di #JuveNapoli e i temi del calcio. Ne parliamo in diretta a #nonstopnews con @RafAuriemma per il N… -