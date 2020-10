Juventus-Napoli, Gravina: “Protocollo chiaro, chi sbaglia paga” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo quanto accaduto in occasione di Juventus-Napoli, il calcio italiano e le forze politiche del paese si interrogano su come andare avanti e far fronte all’increscioso non spettacolo dell’Allianz Stadium. Intervenuto sul tema all’uscita dall’incontro con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto il punto sulla questione analizzando anche i possibili sviluppi del comportamento messo in atto dalla società campana: “La visita del Ministro? Ho apprezzato il suo gesto, durante l’incontro abbiamo effettuato diverse riflessioni e ho potuto trarre spunti su argomenti trattati sotto il profilo della preoccupazione per la Serie A. Riteniamo di dover andare avanti, con la consapevolezza che serva essere responsabili di fronte a certe problematiche. ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo quanto accaduto in occasione di, il calcio italiano e le forze politiche del paese si interrogano su come andare avanti e far fronte all’increscioso non spettacolo dell’Allianz Stadium. Intervenuto sul tema all’uscita dall’incontro con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il presidente della FIGC Gabrieleha fatto il punto sulla questione analizzando anche i possibili sviluppi del comportamento messo in atto dalla società campana: “La visita del Ministro? Ho apprezzato il suo gesto, durante l’incontro abbiamo effettuato diverse riflessioni e ho potuto trarre spunti su argomenti trattati sotto il profilo della preoccupazione per la Serie A. Riteniamo di dover andare avanti, con la consapevolezza che serva essere responsabili di fronte a certe problematiche. ...

SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - TUTTOJUVE_COM : Juventus-Napoli, l'avv. Di Cintio: 'Il problema riguarda coordinamento tra norme sportive e quelle governative' - VenMaury23 : RT @EL10juve: Se fosse stata la Juventus a gestire il protocollo covid come ha fatto il napoli, @reportrai3 ci avrebbe fatto due anni di tr… -