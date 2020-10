Juventus-Napoli, Grassani: “Abbiamo evitato un atto eversivo, giudice sportivo usi buonsenso” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Se il Napoli avesse deciso di disattendere all’ordine, sarebbe stato un atto eversivo, di profondo spregio di una normativa nazionale che si pone a tutela non della disputa delle partite di calcio ma della salute di 60 milioni di persone. Inoltre, da questa scelta potevano derivare anche conseguenze penali, a carico del presidente De Laurentiis, del responsabile della prima squadra, dell’allenatore e dei giocatori”. Lo ha detto l’avvocato del Napoli Mattia Grassani, intervenuto ancora una volta per ribadire come il club partenopeo non accetterà il 3-0 a tavolino che il giudice sportivo, presumibilmente tra martedì e mercoledì, infliggerà per la mancata presentazione a Torino per la sfida contro la ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Se ilavesse deciso di disattendere all’ordine, sarebbe stato un, di profondo spregio di una normativa nazionale che si pone a tutela non della disputa delle partite di calcio ma della salute di 60 milioni di persone. Inoltre, da questa scelta potevano derivare anche conseguenze penali, a carico del presidente De Laurentiis, del responsabile della prima squadra, dell’allenatore e dei giocatori”. Lo ha detto l’avvocato delMattia, intervenuto ancora una volta per ribadire come il club partenopeo non accetterà il 3-0 a tavolino che il, presumibilmente tra martedì e mercoledì, infliggerà per la mancata presentazione a Torino per la sfida contro la ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - raffamad81 : RT @sscnnapoli: Dopo il lungo silenzio dell’ultima giornata, la SSCN comunica, in riferimento al caso Juventus-Napoli, che la società @juve… - Vivo_e_vegeto : RT @CalcioFinanza: #Preziosi: «Sembra sia stato il #Napoli a contattare l’Asl» -