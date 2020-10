Juventus-Napoli, domani la decisione sull’esito del match (Di lunedì 5 ottobre 2020) Juventus-Napoli non si è giocata. Il match che doveva andare in scena ieri all’Allianz Stadium di Torino, si è mutato in una partita fantasma con i partenopei che non si sono presentati. Gli azzurri infatti sono rimasti bloccati in Campania su disposizioni dell’Asl regionale, dopo la positività di alcuni calciatori. La Juventus intanto è comunque scesa in campo ed ha atteso (come da regolamento) per 45 minuti che arrivassero gli avversari, anche se la notizia dell’assenza degli uomini di Gattuso era già ben chiara. Si attendono ora nuovi sviluppi sull’esito della partita, che dovrebbero arrivare nelle prossime 24 ore, ma sopratutto sulle disposizioni delle autorità per fronteggiare nuove situazioni come quelle vissute ieri. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020)non si è giocata. Ilche doveva andare in scena ieri all’Allianz Stadium di Torino, si è mutato in una partita fantasma con i partenopei che non si sono presentati. Gli azzurri infatti sono rimasti bloccati in Campania su disposizioni dell’Asl regionale, dopo la positività di alcuni calciatori. Laintanto è comunque scesa in campo ed ha atteso (come da regolamento) per 45 minuti che arrivassero gli avversari, anche se la notizia dell’assenza degli uomini di Gattuso era già ben chiara. Si attendono ora nuovi sviluppi sull’esito della partita, che dovrebbero arrivare nelle prossime 24 ore, ma sopratutto sulle disposizioni delle autorità per fronteggiare nuove situazioni come quelle vissute ieri. LEGGI ANCHE: ...

