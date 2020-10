Juventus-Napoli, Casasco: «Protocolli da rivedere. Lega lasciata sola» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, ha detto la sua in merito a Juventus-Napoli Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, ha parlato ad AdnKronos di Juventus-Napoli. «Vorrei evidenziare tre cose: i Protocolli devono essere rivisti; la Lega è stata lasciata sola; e occorre un monitoraggio h24 di gestione delle situazioni all’interno dei club a livello settimanale. Lega calcio è stata lasciata sola in questo momento, soprattutto dai ministeri competenti. Da venerdì si conoscevano le problematica Legate alla partita ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Maurizio, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, ha detto la sua in merito aMaurizio, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, ha parlato ad AdnKronos di. «Vorrei evidenziare tre cose: idevono essere rivisti; laè stata; e occorre un monitoraggio h24 di gestione delle situazioni all’interno dei club a livello settimanale.calcio è statain questo momento, soprattutto dai ministeri competenti. Da venerdì si conoscevano le problematicate alla partita ...

Advertising

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - SportRepubblica : Juventus-Napoli, il Giudice Sportivo rinvia la decisione: chiesto un supplemento di indagine - axelita22 : RT @nicolanegro: Incredibile come i media siano concentrati sulla probabile partita persa a tavolino dal #Napoli contro la #Juventus anzich… -