Juventus | l’arrivo di Chiesa pesa sul bilancio Le cifre dell’affare

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Una operazione importante definita qualche ora prima della conclusione del calciomercato sessione estiva allungata a ottobre a causa del Covid. Laha ufficializzato l’acquisto di Federicodalla Fiorentina. La svolta è arrivata ieri pomeriggio con il sì di Douglas Costa al Bayern Monaco e di Mattia De Sciglio al Lione. Tutto in prestito.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/fcen/status/1313162036591898625"“Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federicoa fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione ...