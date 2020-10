Juventus, è il giorno di Chiesa: visite mediche in corso e dettagli dell’accordo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Federico Chiesa sta attualmente svolgendo le visite mediche di rito dopo essere arrivato alla clinica Fanfani, prima di diventare a tutti gli effetti un calciatore bianconero, poco dopo che la Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo di contratto, requisito fondamentale per il passaggio del figlio d’arte alla Juventus, che avverrà in prestito obbligo di riscatto che è fissato a 40 milioni (dalla stagione 2021/2022) e scatterà al verificarsi di una di queste condizioni nei due anni di permanenza in prestito del giocatore: il piazzamento della Juventus tra le prime 4 del campionato, il raggiungimento del 60% delle presenze totali (con il giocatore in campo per almeno 30 minuti) oppure il raggiungimento di 10 gol e 10 assist. In più, altri 10 milioni di bonus, per un totale ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020) Federicosta attualmente svolgendo ledi rito dopo essere arrivato alla clinica Fanfani, prima di diventare a tutti gli effetti un calciatore bianconero, poco dopo che la Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo di contratto, requisito fondamentale per il passaggio del figlio d’arte alla, che avverrà in prestito obbligo di riscatto che è fissato a 40 milioni (dalla stagione 2021/2022) e scatterà al verificarsi di una di queste condizioni nei due anni di permanenza in prestito del giocatore: il piazzamento dellatra le prime 4 del campionato, il raggiungimento del 60% delle presenze totali (con il giocatore in campo per almeno 30 minuti) oppure il raggiungimento di 10 gol e 10 assist. In più, altri 10 milioni di bonus, per un totale ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus giorno E ora Emerson? Al Chelsea è un esubero, la Juve ci pensa. E le uscite sono finite... La Gazzetta dello Sport Juve-Napoli irreale. Che esempio ci ha offerto?

E la società comunica il giorno prima della gara che i suoi calciatori non giocheranno a Torino. I giocatori della Juventus, spinti dalla società e dalla Lega Calcio, si presentano comunque in campo ...

Juve-Napoli, politica contro Lega: alle 18 vertice per la modifica del protocollo

Dal calcio alla politica. Juve-Napoli diventa un affare di Stato. Muro contro muro e rimbalzi di responsabilità. La domenica del big match scudetto si è trasformata in una ...

