Juventus | Dybala parte con la Nazionale | società irritata

La situazione relativa al pietoso teatrino andato in scena a margine di Juventus-Napoli ha sollevato un polverone a livello Nazionale. Tra chi sostiene che la partita si doveva disputare regolarmente e chi invece pensa che fosse impossibile giocare a causa del "blocco" dei partenopei nella regione Campania, l'unica cosa certa è che dopo ieri sera l'unica sconfitta che si registra è quella dell'intero sistema calcio italiano. Infatti, la Lega Serie A ha dimostrato di non voler fare passi indietro, in linea con il protocollo attualmente in vigore per quanto riguarda le partite di campionato, sfidando di fatto le autorità sanitarie competenti. La Juventus dal canto suo ha rispettato il programma presentandosi all'Allianz Stadium per tempo, salvo non trovare alcun ...

