Juventus | Cristiano Ronaldo lascia la Continassa | i dettagli

Cinque giocatori della Juventus, tra cui Cristiano Ronaldo, proseguiranno l'isolamento in una nuova sede: i dettagli. Cinque giocatori della Juventus, tra cui Cristiano Ronaldo, hanno lasciato la Continassa per proseguire l'isolamento fiduciario in altra sede. Oltre al portoghese, hanno abbandonato il ritiro bianconero Merih Demiral, Paulo Dybala, Gianluigi Buffon e Juan Cuadrado. L'operazione è stata possibile in quanto la bolla della Continassa era stata creata in funzione della partita con il Napoli e del suo regolare lo svolgimento. Ronaldo, Demiral, Dybala, Buffon e Cuadrado hanno deciso di lasciare la Continassa per proseguire ...

