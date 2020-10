(Di lunedì 5 ottobre 2020) Al termine del calciomercato e in vista della gara che si giocherà mercoledì contro il, mister dellaPasqualeha rilasciato alcune dichiarazioni:Mister si va aforte del risultato positivo di Vibo.invece che è imbattuto e che ha azzerato la penalizzazione. Ci saranno diversi ex come Tonucci. Che partita si aspetta?“Una partita caratterizzata dalla difficoltà di giocare ogni tre giorni. Due squadre che vengono da un risultato positivo con la voglia entrambe diil risultato”.La formazione che scenderà in campo mercoledì arisentirà del triplice impegno settimanale oppure si guarda a gara dopo gara e si ...

ItaSportPress : Juve Stabia, Padalino: 'Con il Catania proveremo a portare a casa il risultato' - - Wasps_1907 : RT @StabiaChannel: #JuveStabia #Juve Stabia - Colpo last minute: Mulè è ufficialmente gialloblù LEGGI LA NEWS: - Wasps_1907 : RT @StabiaChannel: #JuveStabia #Juve Stabia - Ufficiale, ceduti a titolo temporaneo Todisco e Della Pietra LEGGI LA NEWS: - Wasps_1907 : RT @StabiaChannel: #JuveStabia #Juve Stabia - La paola a mister Padalino: «A Catania sarà una partita particolarmente combattuta sul piano… - IAMCALCIONAPOL : Mercato: due acquisti della Turris, sei operazioni della Juve Stabia -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Stabia

TUTTO mercato WEB

StampaSono otto i movimenti di mercato ufficializzati dalla Salernitana nell’ultimissima giornata utile per le trattative: cinque in entrata e tre in uscita. Dei cinque giocatori in arrivo, tre sono v ...La Juve Stabia ha reso noto che è stato perfezionato l’accordo con il Genoa Cricket and Football Club, per la cessione, a titolo temporaneo, delle prestazioni sportive dell'attaccante Vincenzo Paolino ...