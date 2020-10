Juve-Napoli, sconfitta a tavolino? Decisione rinviata: gli azzurri inviano un pre reclamo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Juve-Napoli sul campo non si è giocata, forse non si giocherà mai. Il nuovo stadio della sfida saranno i tribunali: è questo lo scenario si va delineando in queste ore. Una Decisione va presa, ne va del futuro del campionato: 3-0 a tavolino per i bianconeri o rinvio della partita, queste sono le alternative. In ogni caso il verdetto non arriverà prima di qualche giorno. Il Giudice Sportivo avrebbe infatti chiesto un supplemento d’indagine per studiare meglio la situazione prima di pronunciarsi, e già questo avrebbe allungato i tempi della Decisione. In più il Napoli ha inviato proprio al Giudice un pre reclamo, che comporterà lo studio di tutti gli atti della vicenda, e non solo quelli registrati dal rapporto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 ottobre 2020)sul campo non si è giocata, forse non si giocherà mai. Il nuovo stadio della sfida saranno i tribunali: è questo lo scenario si va delineando in queste ore. Unava presa, ne va del futuro del campionato: 3-0 aper i bianconeri o rinvio della partita, queste sono le alternative. In ogni caso il verdetto non arriverà prima di qualche giorno. Il Giudice Sportivo avrebbe infatti chiesto un supplemento d’indagine per studiare meglio la situazione prima di pronunciarsi, e già questo avrebbe allungato i tempi della. In più ilha inviato proprio al Giudice un pre, che comporterà lo studio di tutti gli atti della vicenda, e non solo quelli registrati dal rapporto ...

Advertising

lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - expo_frank : RT @coldblackarrow: Il Genoa ci infetta tutta la squadra ?? tutt'appò! Il Napoli evita di infettare la Juve ?? Merde! Vesuvio! Non rispett… - Danila9631 : RT @WolfMercato: Altro che pressioni del Napoli su De Luca e ASL. Il consigliere FIGC Lo Monaco conferma: è la Juve ad aver fatto pressioni… -