Juve-Napoli, legali azzurri al lavoro. L’avvocato Chiacchio: “Sconfitta a tavolino non applicabile” (Di lunedì 5 ottobre 2020) In Serie A è scoppiato il caso Coronavirus. Dopo quanto accaduto tra Juventus e Napoli, è opportuno rivisitare il protocollo firmato precedentemente da parte dei club di Serie A per evitare casi simili. In ogni caso, i legali della SSC Napoli sono al lavoro per evitare la sconfitta a tavolino. Ai microfoni di Teleclubitalia è … L'articolo Juve-Napoli, legali azzurri al lavoro. L’avvocato Chiacchio: “Sconfitta a tavolino non applicabile” Leggi su dailynews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) In Serie A è scoppiato il caso Coronavirus. Dopo quanto accaduto trantus e, è opportuno rivisitare il protocollo firmato precedentemente da parte dei club di Serie A per evitare casi simili. In ogni caso, idella SSCsono alper evitare la sconfitta a. Ai microfoni di Teleclubitalia è … L'articoloal. L’avvocato: “Sconfitta anon applicabile”

lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - jetstream523 : RT @NicolaPorro: ?? Un messaggio-video rivolto ai padroni del #calcio, alle #Asl e a quelli che si credono padroni delle nostre vite. Parol… - Davide_kun85 : @BiRaskolnikov È la stessa identica . Tutti hanno un anno in più pure quelli della Juve . Della Lazio del Napoli ecc -