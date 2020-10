Juve-Napoli, legale azzurro: “Vittoria a tavolino messaggio sbagliato” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Proseguono le polemiche legate all’incontro – non disputato – tra Juventus e Napoli. Mentre si attende il ricorso del club partenopeo, contro la sconfitta per 3 a 0 a tavolino, parla il legale azzurro, Mattia Grassani. “Il 3-0 per la Juve? Se il Giudice Sportivo decidesse in questo senso la classifica, lo sport, anzi, il calcio italiano, perderebbe l’occasione per dare un messaggio chiaro, ovvero che non si deve giocare a tutti i costi a prescindere dal bene superiore della salute” ha spiegato Grassani a Radio Marte. “Ovviamente – continua il legale – qualora domani verrà ratificato il 3-0 alla società, procederemo per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Proseguono le polemiche legate all’incontro – non disputato – trantus e. Mentre si attende il ricorso del club partenopeo, contro la sconfitta per 3 a 0 a, parla il, Mattia Grassani. “Il 3-0 per la? Se il Giudice Sportivo decidesse in questo senso la classifica, lo sport, anzi, il calcio italiano, perderebbe l’occasione per dare unchiaro, ovvero che non si deve giocare a tutti i costi a prescindere dal bene superiore della salute” ha spiegato Grassani a Radio Marte. “Ovviamente – continua il– qualora domani verrà ratificato il 3-0 alla società, procederemo per ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - manuelaprofeta : @LucaLai86 La Juve ha rispettato il protocollo anticovid sottoscritto anche da #DeLaurentiis (quello che è andato… - CorteDiavolo : RT @GnocchiGene: Juve-Napoli 3 a 0. Comincia a vedersi la Juve di Pirlo #JuventusNapoli #Juventus -