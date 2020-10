Juve-Napoli, la farsa che mette fine alla serie A: tutti i colpevoli. Protocolli e deroghe, perché il campionato di calcio si ritrova a rischio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il campionato è finito. È come se fosse tale. Juve-Napoli è il precedente che fa crollare la speranza di poter giocare a pallone durante il coronavirus. Forse era solo un’illusione, però era costruita su un protocollo preciso, messo a punto dalla Figc, voluto dai club, validato dal Comitato tecnico-scientifico, approvato dal governo: per i calciatori non vale la quarantena come per tutti gli altri cittadini, possono giocare finché negativi. Una deroga, magari discutibile dal punto di vista sanitario, forse persino etico. Però era il compromesso per portare a termine la stagione. È evidente che dal punto di vista sanitario giocare quella partita, con un focolaio a Genova e altri positivi in giro per la serie A, era sconsigliabile. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilè finito. È come se fosse tale.è il precedente che fa crollare la speranza di poter giocare a pallone durante il coronavirus. Forse era solo un’illusione, però era costruita su un protocollo preciso, messo a punto dFigc, voluto dai club, validato dal Comitato tecnico-scientifico, approvato dal governo: per i calciatori non vale la quarantena come pergli altri cittadini, possono giocare finché negativi. Una deroga, magari discutibile dal punto di vista sanitario, forse persino etico. Però era il compromesso per portare a termine la stagione. È evidente che dal punto di vista sanitario giocare quella partita, con un focolaio a Genova e altri positivi in giro per laA, era sconsigliabile. Ma ...

