Juve-Napoli, "la Corte sportiva d'appello non terrà conto solo dell'aspetto sportivo"

Radio Kiss Kiss Napoli lancia, su Twitter, una nota ufficiale della Corte sportiva d'appello della Figc. Nella comunicazione si rende noto che, qualora fosse interpellata sul caso Juventus-Napoli, la Corte non deciderebbe tenendo conto solo dell'aspetto sportivo, ma anche dei "contrapposti diritti e interessi legittimi". Questo il testo ufficiale della nota: "La Corte sportiva d'appello, se interpellata sul caso Juventus-Napoli, opererà prendendo in considerazione i contrapposti diritti e interessi legittimi alla luce delle bilanciate esigenze interne ed esterne alla giustizia sportiva".

